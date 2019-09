Ritrova la vecchia fiamma del Liceo e scoppia l'ossessione: fiorentino denunciato per stalking

Un uomo sposato, in fase di separazione dalla moglie, ritrova casualmente la sua vecchia fiamma dell'epoca del Liceo. Sono ormai passati vent'anni e quell'amore giovanile che sembrava ormai precipitato nell'oblio per sempre, riaffiora. Cresce, giorno dopo giorno. E alla fine “scoppia”, travolgendolo e gettandolo in un'ossessione amorosa che si ripercuoterà sull'involontaria co-protagonista della vicenda. Perché quell'amore è malato e diventa persecuzione, minaccia, offesa, violenza anche fisica. Biglietti, telefonate, interminabili videomessaggi. Finché, per la paura di perdere un'altra volta quel primo amore, l'uomo decide di mettersi a seguire e inseguire la donna, in lungo e in largo, per mezza Italia. Come? Piazzando sotto l'auto della sua vittima un Gps. Sembra la trama di un thriller e invece è il succo dell'ultima inchiesta dei carabinieri coordinata dal pm Giacomo Pestelli della procura di Firenze.

Il protagonista è uno stalker fiorentino incensurato di mezza età, robusto, con un lavoro e una vita regolare. Almeno fino all'incontro con la vecchia fiamma, che abita nel Mugello, risalente al febbraio 2018. Da quella data lui si mette a seguirla per mezza Toscana e non solo, la va a cercare persino di notte nei locali e nelle discoteche (dove si mette anche a spintonarla davanti agli amici di lei), la insegue all'aeroporto di Bologna, la pedina a Ferrara, la rincorre ovunque. La corteggia ossessivamente, la ricopre di regali non richiesti, le blocca la macchina in mezzo di strada quando la incontra grazie al Gps che le ha piazzato sotto la macchina, come scopriranno in breve tempo i carabinieri. La monitora anche sui social e, quando vede comparire sue foto su Facebook, cerca di individuare il luogo in cui sono state scattate e di raggiungerla nel più breve tempo possibile. Per vederla, parlarle, convencerla della bontà del suo sentimento. Lei, nel corso dei mesi, lo denuncia quattro volte.

Adesso l'inchiesta che coinvolge lo stalker adesso sta entrando nel vivo. L''uomo, indagato per atti persecutori, sarà interrogato nei prossimi giorni dallo stesso giudice per le indagini preliminari, Maurizio Caivano, che recentemente ha emesso nei suoi confronti un'ordinanza con cui gli appica la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna.