Bar e ristoranti 'mascherati', Confcommercio: “E' boom, serve indagine”

Confcommercio Firenze lancia l'allarme sul fenomeno di bar e ristoranti 'mascherati', che rientrano nella cosiddetta 'ristorazione parallela', quella cioè che riguarda “ristoranti attivi in falsi agriturismi, circoli culturali e sportivo-ricreativi”.

“Tali attività in Italia fatturano 5,2 miliardi di euro, mentre le 'finte' sagre ne fatturano oltre 558 milioni e generano una perdita di imposte dirette e contributi pari a 710 milioni”, accusa, citando dati di Fipe, il direttore della Confcommercio di Firenze Franco Marinoni, che chiede a tutte le amministrazioni comunali, quella fiorentina in testa, un'indagine per mettere in luce “numeri certi e incontrovertibili sulla ristorazione parallela e mascherata”.

Il settore dei pubblici esercizi regolari in provincia di Firenze è rappresentato da 5.599 imprese, delle quali 2.710 ristoranti, 2.529 bar, 322 gelaterie e pasticcerie e 38 catering. A questi si aggiungono gli esercizi “mascherati”.

“D’estate la concorrenza si sente ancora di più perché sagre, circoli e feste private raggiungono il picco dell’attività”, prosegue Marinoni, che oltre ad un'indagine territoriale ad hoc chiede più controlli tutto l’anno. Controlli che molti invocano anche per la ristorazione 'regolare', dove sono numerosi i casi di impiego di lavoratori a nero e di mancato pagamento di tutte le imposte dovute.