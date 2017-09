Ristorante Nutella a Firenze: boom su Facebook, ma è una bufala

Un 'Ristorante Nutella' nel pieno centro di Firenze. Inaugurazione prevista il 29 marzo 2018, tramite un evento Facebook che ha raggiunto migliaia e migliaia di 'like' e condivisioni in rete. Fiumi di commenti e polemiche, pro e contro.

Peccato che sia tutto falso. Una montatura. Una di quelle notizie note ormai come 'fake news', costruite ad arte per costruire polemiche. Che sia un falso l'ha confermato più volte anche Palazzo Vecchio. Ma questo non è bastato a far scatenare gli internauti.

Non è la prima volta che al Comune devono cercare di arginare bufale del genere. Tra gli ultimi casi, la foto falsa con decine di cartelli stradali che voleva fare polemica sull'organizzazione della Ztl. 'Fake news' alla quale replicò con un post l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti. Per la cronaca, pare che l'evento del ristorante Nutella sia da poco stato rimosso.