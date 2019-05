Blatte in cucina e gravi carenze igieniche: chiuso ristorante giapponese

Controlli a tappeto dei Nas in alcuni ristoranti di Firenze e provincia. E ieri pomeriggio i militari si sono presentati in un ristorante giapponese in piazza G.Marconi a Scandicci, dove hanno scoperto che l'attività non rispettava i requisiti minimi igienico sanitari, tanto da rilevare sporcizia diffusa sulle attrezzature da lavoro, blatte nel locale cucina e svariate piastrelle rotte.

Non solo, il ristorante non attuava le procedure del piano autocontrollo alimentare HACCP, relativamente alla procedura di abbattimento del pesce crudo, (procedimento indispensabile per distruggere le larve di parassiti potenzialmente pericolosi per la salute del consumatore, in particolare l’anisakis) e non indicava sul menù gli allergeni.

Per questo il dirigente del settore Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’azienda USL Toscana Centro, ha disposto l’immediata sospensione dell’attività di preparazione e somministrazione alimenti, fino a quando il titolare non regolarizzerà tutto. Nel ffrattempo i militari hanno elevato sanzioni per circa 5mila euro.

Una situazione simile a quella ristorante ieri, in un ristorante giapponese a Firenze.