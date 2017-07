Via Palazzuolo, furiosa rissa con pestaggio in strada: un ferito grave

Un'altra furibonda rissa in strada in via Palazzuolo. E' accaduto ieri sera, mercoledì 26 luglio, intorno alle 21:30. Lo denuncia il comitato Palomar Palazzuolo, con un post su Facebook (da dove è presa la foto).

La rissa sarebbe iniziata all'interno di una macelleria e avrebbe coinvolto diverse persone, tutte, secondo quanto riporta il post, di origine nordafricana.

“Rissa con pestaggio in strada, con ferito lasciato rantolante sul selciato. La mattanza inizia dentro un locale e finisce con uno sciame di balordi che poi fugge via lasciando il loro compaesano per terra”, scrive il comitato Palomar Palazzuolo, che ha denunciato più volte episodi di violenza nella zona.

Sempre secondo quanto si legge su Facebook, polizia, ambulanza e auto medica sarebbero arrivate “quando tutti erano già andati via”. Secondo quanto scrive il comitato il ferito lasciato a terra, ricoverato a Careggi, avrebbe una frattura del setto nasale, sospette fratture orbitale e zigomale e 4 costole rotte.

In aggiornamento