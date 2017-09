Via Benedetto Marcello: rissa tra stranieri ubriachi

All'alba brutale rissa in strada tra ubriachi in Via Benedetto Marcello. I carabinieri sono stati chiamati dai residenti, svegliati dalle urla e dai rumori di vetri infranti. Quando i militari sono giunti sul posto hanno trovato cinque uomini, quattro cubani e uno della Sierra Leone, a cui piedi vi erano vistose tracce di sangue. Due di loro erano feriti in maniera evidente. Uno, 32enne cubano, ha riportato fratture multiple al volto e ora si trova all'ospedale di Careggi: sarà sottoposto ad intervento chirurgico. L'altro ferito, in modo lieve, è il 47enne sierraleonese a cui è stata spaccata una bottiglia in testa.



I cinque, di età compresa fra i 47 ed i 32 anni, dopo un'accessa discussione, presumibilmente dovuta allo stato di alterazione in cui versavano, sono arrivati alle mani utilizzando anche colli di bottiglia. L'alterco ha visto protagonisti i due finiti in ospedale. Gli altri uomini si sono aggiunti alla lite per prendere le difese degli amici. Per tutti è scattato l'arresto per rissa aggravata in concorso.