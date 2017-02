Piazza Indipendenza: botte tra richiedenti asilo politico

Ieri sera rissa in Piazza Indipendenza tra richiedenti asilo politico. Intorno alle 22 era stata infatti segnalata da alcuni residenti una lite tra sei soggetti che si prendevano a pugni e calci all'angolo di Via Nazionale. Sul posto sono intervenute tre volanti della polizia che hanno bloccato quattro cittadini somali. Questi hanno raccontato di aver bevuto e poi essere venuti alle mani per futili motivi. Uno di loro è rimasto ferito, in modo non grave, al volto.