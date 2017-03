Risciò a nero? Presentato un esposto alla Guardia di Finanza | VIDEO

"Fammi la ricevuta", "no, ma dammene una vera, questo è un blocchetto vergine senza intestazione". E' così che un video ha scoperto a Firenze la possibile presenza di risciò che non rilascerebbero ricevute regolari. Quello dei risciò, fra abusivismo e regole poco chiare, torna alla ribalta delle cronache grazie ad un esposto presentato questa mattina alla Guardia di Finanza da Maurizio Martigli, fiorentino senza troppi riguardi nei confronti dei "potenti", che già si è contraddistinto per audaci battaglie alla ricerca della legalità.

Il video incriminato mostra un risciò che prende 10 euro di tariffa ad una persona trasportata da piazza Duomo alla stazione. Il video ha totalizzato su Facebook circa 7mila visualizzazioni ed è stato consegnato insieme all'esposto. Proprio nei giorni scorsi era riemerso in città il problema della selva di autorizzazioni del settore. Saranno ora le fiamme gialle a verificare quanto denunciato.