Traffico, rischio paralisi allo stadio per Fiorentina - Lazio e Notre Dame de Paris

Rischio paralisi traffico sabato prossimo, 13 maggio, a Campo di Marte. Si svolgeranno infatti in concomitanza con Fiorentina-Lazio le due repliche dello spettacolo Notre Dame de Paris, in programma alle 16 e alle 21 al Mandela Forum di viale Paoli, a poche centinaia di metri dallo stadio Franchi (la partita dei Viola è in programma alle 18, tra l'altro prima della partita, sotto la Curva Fiesole, ci sarà un omaggio a Marco Ficini, il tifoso viola morto a Lisbona a seguito di scontri).

Gli organizzatori sconsigliano quindi “vivamente” di arrivare a Campo di Marte con mezzi privati. E' stata predisposta un’area di sosta gratuita in via della Chimera, accanto alla Stazione ferroviaria di Rovezzano (vicina all’uscita autostradale A1 Firenze Sud) da cui si potrà arrivare al Mandela Forum in pochi minuti, con bus navette o in treno.

Treno. Questi i collegamenti tra la stazione di Rovezzano e quella di Campo di Marte. Per lo spettacolo pomeridiano, andata: partenze da Rovezzano ore 13.59, 14.25 e 15.25. Ritorno: partenza da Campo di Marte ore 18.28, 19.28, 20.04, 20.28. Per lo spettacolo serale: partenze da Rovezzano ore 17.59, 18.25, 19.25, 19.46, 20.25. Al termine dello spettacolo serale non sono disponibili treni di ritorno, chi parcheggia a Rovezzano potrà usufruire dei bus navetta.

Bus navetta. Saranno in funzione da/per Rovezzano/Mandela nelle fasce orarie 14.30/16.30, 18.00/21.30, 23.30/24.30 e fino al termine del deflusso. Al termine degli spettacoli i bus attenderanno gli spettatori all’angolo tra viale Fanti e via Cialdini.

PARCHEGGIO PIAZZA ALBERTI + NAVETTE - L’altro parcheggio consigliato è quello in piazza Alberti, distante poco più di un chilometro dal Mandela Forum. Anche qui sarà attivo un servizio di bus navetta da/per il Mandela Forum (in alternativa a piedi, 15 minuti utilizzando il sottopasso di piazza Alberti).

Le navette saranno in funzione nelle fasce orarie 14.30/16.30, 18.00/21.30, 23.30/24.30. Al termine degli spettacoli i bus navetta attenderanno gli spettatori all’angolo tra viale Fanti e via Cialdini.

PER CHI VIENE DALL’AREA URBANA - Si consiglia di raggiungere il Mandela Forum utilizzando i mezzi pubblici. Le linee Ataf che raggiungono la zona Stadio/Mandela Forum sono: 3 (Gavinana – Cure), 6 (Soffiano- S.M. Novella – Stadio), 10 (Settignano - Stadio - San Marco), 11 (Galluzzo - S.M. Novella – Stadio) 17 (Cascine - S.M. Novella – Stadio), 20 (Careggi - San Marco - Stadio – Gignoro) a cui si aggiunge la linea straordinaria 52 in occasione della partita, dalla Stazione Santa Maria Novella allo Stadio.

TAXI – All’incrocio tra viale Cialdini e viale Manfredo Fanti è attivo un Taxi Point con assistenza.

PARCHEGGI DISABILI - In piazza Berlinguer, in prossimità del Mandela Forum. Solo con permesso.

BIGLIETTI SPETTACOLI – Sono ancora disponibili biglietti per entrambe le repliche del Notre Dame de Paris di sabato 13 maggio. Si possono acquistare in prevendita nei punti Box Office Toscana http://www.boxofficetoscana. it/punti-vendita (tel. 055 210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892 101).