Cinema: lo Spazio Uno a rischio chiusura

Un altro cinema del centro di Firenze a rischio chiusura. Si tratta dello storico Spazio Uno, in via del Sole, a due passi da piazza Santa Maria Novella. La proprietà dell'immobile, riconducibile ad Enel, starebbe infatti cercando di vendere lo spazio.

La vicenda è finita oggi in consiglio comunale, con un question time della consigliera Donella Verdi (Firenze riparte a Sinistra) che ha chiesto all'amministrazione comunale di impegnarsi per il mantenimento del cinema.

“L'area che ospita lo Spazio Uno è soggetta a tutela da parte del regolamento urbanistico, il 60% dello spazio è vincolato ad essere utilizzato come cinema e non ci è giunta alcuna richiesta di variazione urbanistica”, ha detto in aula l'assessore all'urbanistica Giovanni Bettarini, spiegando che Palazzo Vecchio “segue da vicino la questione”. Se dovesse chiudere, sarebbe l'ennesimo cinema a tirare giù il bandone nel corso degli ultimi anni.

Incerto anche il futuro dell'immobile che ospitava il Supercinema, in via Cimatori, sala chiusa nel 2001. “Che fine farà quello spazio?”, chiede Maria Federica Giuliani (Pd). L'assessore Bettarini ha fatto sapere che non sono in corso contatti con la proprietà, sottolineando che l'edificio è sotto tutela della Soprintendenza, ma non come utilizzo a cinema.

Di fronte alla possibilità che sia trasformato nell'ennesimo hotel di lusso, Bettarini ha fatto sapere che “non sarà adibito a spazi ricettivo-albeghieri, a meno che non rientri nell'ampliamento di un edificio continuo”, cioè di un edificio adiacente già adibito ad albergo.