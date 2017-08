Rischia di annegare, bambina di 4 anni in gravi condizioni al Meyer

Una bambina di 4 anni nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 6 agosto, ha rischiato di annegare alla spiaggia della Feniglia di Orbetello, all'Argentario.

La piccola è stata soccorsa sul posto da operatori della Croce Rossa, che le hanno praticato un massaggio cardiaco, poi è stata trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale pediatrico fiorentino Meyer.

Al pediatrico fiorentino è stata ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata, in condizioni definite dai medici dell'ospedale “molto gravi”. La piccola era sulla spiaggia insieme alla famiglia, ancora da chiarire le dinamiche di quanto accaduto.