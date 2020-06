Riqualificazioni, sì all'extra lusso all'ex ospedale militare San Gallo e in Costa San Giorgio

Ok dal consiglio comunale oggi, con i voti favorevoli della maggioranza Pd e Lista Nardella, e con l'ok anche dei 5 Stelle alle riqualificazioni dell'ex ospedale militare San Gallo, tra via San Gallo e via Cavour, e dell'ex caserma Vittorio Veneto, quest'ultima in disuso dal 1998.

Per quanto riguarda l’ex ospedale militare San Gallo si tratta di un’area di oltre 16mila metri quadrati. Su proposta dell’assessore all’urbanistica Cecilia Del Re, il consiglio ha adottato la variante urbanistica legata alla trasformazione del complesso completando un complesso iter avviato nel 2014.

L’intervento si affianca alla trasformazione di un’altra area che si appresta a ospitare anche la nuova Scuola di governance internazionale dell’Istituto universitario europeo nell’ex palazzo della Corte d’Appello.

La variante adottata per l’ex ospedale San Gallo definisce le destinazioni d’uso di progetto residenziale, comprensiva di negozi di vicinato e uffici, ma in gran parte sarà destinata a strutture turistico-ricettive di lusso (circa il 60%).

Approvata oggi in consiglio anche l’altra delibera relativa alle alienazioni delle caserme da parte del demanio, quella della ex Caserma Vittorio Veneto in Costa San Giorgio, che era già stata esaminata e votata dalle commissioni prima dello stop imposto dalla pandemia. La variante aveva avuto l’ok della giunta a gennaio scorso.

In questo caso si tratta di un'area di grandissimo pregio e anche in questo caso la parte del leone la farà la destinazione d'uso 'ricettiva-turistico'. Nascerà, come pre annunciato nei mesi scorsi, un resort extra lusso sull'86% della superficie utile lorda, circa 13.800 metri quadri (la cosiddetta 'Sul'), mentre il 9% della superficie sarà occupata da aree commerciali (1.450 metri quadri) e il 5% da uffici (800 mq).

Si parla di un investimento da 200 milioni di euro da parte di un gruppo privato legato alla famiglia argentina, Lowenstein. Per quest'ultima delibera hanno votato no i consiglieri della sinistra Bundu e Palagi, oltre a Draghi (Fdi) e Asciuti della Lega, per ragioni in parte diverse tra loro ma tutte legate all'inopportunità di portare l'ennesima struttura di extra lusso (si prevedono 200 stanze) in una zona centrale, storica e di pregio della città come Costa San Giorgio (e proprio nel periodo post coronavirus a parole si parla di riportare i residenti in centro).

Oltre alla maggioranza Pd-Lisa Nardella, che ha espresso 23 voti favorevoli a questa seconda delibera, hanno votato sì anche i due consigliere 5 Stelle presenti in consiglio (De Blasi e Masi), mentre si sono astenuti gli altri cinque consiglieri della Lega e i due di Forza Italia (Cellai e Razzanelli).