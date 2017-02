Riqualificazioni, nuovo look per la piscina di Bellariva e la palestra delle Piagge

Da Palazzo Vecchio arrivano finalmente i fondi per rifare gli spogliatoi della piscina comunale Bellariva-Nannini, in lungarno Aldo Moro. Con il bilancio di previsione, sono stati stanziati 350mila euro per ristrutturare gli spogliatoi, che versavano ormai in pessime condizioni.

La riqualificazione degli spogliatoi, dove negli ultimi mesi si sono anche verificati alcuni furti dagli armadietti, consentirà anche all'impianto di ospitare stabilmente manifestazioni nazionali e internazionali di nuoto e pallanuoto. “I nuovi spazi saranno realizzati secondo i principi della bioarchitettura con materiali ecocompatibili e un edificio modellato in base alla natura della zona circostante”, spiega l'assessore allo sport, Andrea Vannucci.

Il complesso di Bellariva è stato realizzato alla fine degli anni Cinquanta e adeguato nel 1988 con la costruzione di locali per il pubblico, di una tribuna da mille posti e della copertura della vasca.

Stanziati anche 300mila euro per la riqualificazione della palestra delle Piagge. L’intervento prevede la demolizione della struttura esistente e la realizzazione di nuova struttura in legno lamellare e pvc per contenere le dispersioni termiche.

La nuova struttura sarà leggermente più ampia di quella attuale e sarà adibita a palestra polivalente per pallavolo, calcetto, pallacanestro e scherma.