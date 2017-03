Piazza del Carmine, salta l'incontro pubblico sulla riqualificazione della piazza

“I consiglieri del Partito democratico votano contro la proposta di un incontro pubblico di informazione e confronto con i residenti dell'Oltrarno sulla riqualificazione di piazza di Carmine, negando un appuntamento pubblico per la presentazione del progetto comunale sulla piazza”.

Questa l'accusa della consigliera Miriam Amato, Alternativa Libera, dopo la bocciatura in commissione urbanistica della mozione che la stessa consigliera aveva presentato in gennaio. La consigliere aveva chiesto un incontro pubblico o una 'maratona d'ascolto' per “coinvolgere i cittadini nelle scelte relative alla progettazione paesaggistica ed all’uso di piazza del Carmine”.

“Bocciata - fa sapere Amato -, anche la proposta di valutare la richiesta dell'Ordine degli Architetti di Firenze di effettuare, per piazza del Carmine e per le altre piazze storiche di Firenze, da riqualificare e riprogettare, un 'percorso partecipato'”.