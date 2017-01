Via Campofiore, ok al recupero dell'ex Enel: in arrivo riqualificazione e negozi

"Un intervento edilizio residenziale con un 20% destinato a esercizi commerciali di vicinato per ridare vita all’immobile ex Enel di via Campofiore, riqualificare l’area di piazza Nannotti ed effettuare alcuni restauri in via del Campofiore e via Piagentina". È quanto prevede la delibera approvata lunedì scorso, 23 gennaio, dal consiglio comunale.

A titolo di compensazione dell’intervento, la proprietà dell’immobile garantirà al Comune un importo di 277mila euro per rifare piazza Nannotti, restaurare la colonna posta alla confluenza tra l’Arno e l’Affrico, la statua di Pia de' Giorgetti nei giardini di via del Campofiore e sostituire tre fontanelli in via Piagentina.

“Si tratta di una riqualificazione a lungo attesa dai cittadini – commenta Leonardo Bieber, presidente della commissione urbanistica -, proprio per questo ne siamo particolarmente soddisfatti”.