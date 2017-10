Santa Maria Nuova, una torre da 800 tonnellate per rimuovere la gru dall'ospedale / FOTO

Servirà una gru immensa, del peso di circa 800 tonnellate, per la rimozione di un'altra gru, quella posta nel cantiere dell'ospedale di Santa Maria Nuova, nel pieno centro di Firenze.

L’imponente struttura meccanica, alta 44,5 metri, fu posizionata a fine 2003 per dare luogo a tutti gli interventi di riqualificazione dell’ospedale, che, con la realizzazione del blocco operatorio, prevista per il 2018, stanno giungendo al termine.

Saranno necessari dieci giorni di lavori per lo smontaggio e la rimozione dei pezzi, dalla mezzanotte di venerdì 13 ottobre fino a lunedì 23. L’ospedale e il pronto soccorso saranno operativi come di consueto per tutta la durata dei lavori di smantellamento.

La gru lascerà dunque il Santa Maria Nuova dopo 14 anni, ma si trasferirà in un altro ospedale, il Santa Maria Annunziata di Ponte a Nicchei, dove sono in programma lavori di riqualificazione.