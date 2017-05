Rifredi, ragazza spinta giù dalle scale nel sottopasso

Ieri pomeriggio, intorno alle 17, una ragazza di 24 anni è stata spinta giù dalle scale mentre camminava nel sottopasso ferroviario della stazione di Rifredi. La giovane, caduta per 6 - 7 scalini, sarebbe stata spinta alle spalle da uno straniero di circa 30 anni. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha portato la ragazza all'ospedale di Careggi. Non riporterà gravi conseguenze. Ancora non si è riusciti a risaire alle motivazioni del gesto. Sul caso indaga la polizia.