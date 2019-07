Rifredi: tremenda lite in strada tra coniugi

Sono intervenuti per sedare un litigio tra coniugi in strada che alla fine si è concluso con la moglie che ha sporto denuncia per maltrattamenti nei confronti del marito. È successo ieri sera gli agenti della polizia amministrativa stavano passando in zona Rifredi quando hanno sentito le urla di una donna che chiedeva aiuto. Gli agenti si sono fermati e hanno notato una coppia di coniugi che stava litigando: lui sembrava in stato di ebbrezza, lei impaurita. Entrambi sono stati accompagnati negli uffici della Polizia Municipale e qui la donna ha presentato denuncia per molestie in famiglia. Secondo il suo racconto, il marito aveva avuto reazioni violente perchè non accettava la separazione. Per questo l'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia ed ubriachezza molestia. La donna è stata accompagnata a casa della figlia dove è rimasta fino stamani mattina quando gli agenti l’hanno accompagnata a casa per prendere alcuni effetti personali per poter trascorrere i prossimi giorni a casa della figlia.