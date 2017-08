Cimitero di Rifredi, in arrivo 500 nuovi ossarini

Cinquecento nuovi ossarini saranno realizzati nel cimitero comunale di Rifredi nel Quartiere 5, dove è prevista anche la realizzazione di un parcheggio tra via delle Tre Pietre e la nuova struttura cimiteriale e un’area adibita al deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali per una superficie complessiva di circa 1800 metri quadrati sul lato nord-est del camposanto: i lavori, dell’importo complessivo di 350mila euro (si tratta del primo lotto di interventi nel cimitero di via Panciatichi), partiranno nel primo trimestre del prossimo anno. La giunta, intanto, ha dato l’ok al progetto esecutivo, approvando la delibera presentata dall’assessore al Welfare Sara Funaro.

L’ampliamento del cimitero consisterà nella realizzazione di 8 stecche di ossarini, da costruire in continuità alle ultime sezioni realizzate nel 2009, costituenti un blocco a copertura unica che si pone a contorno di una piccola piazza, punto centrale dell'ampliamento. Tra i vari interventi è prevista anche la realizzazione di un ingresso secondario accessibile dal nuovo parcheggio che collegherà le aree di nuova realizzazione pur mantenendo il collegamento interno dal cimitero esistente.

“Si tratta di un intervento importante che si inserisce nell’ambito del più ampio progetto di ampliamento e riqualificazione dei cimiteri della periferia cittadina, che sono una delle nostre priorità - ha spiegato l’assessore Funaro -. A dimostrazione del nostro impegno nei cimiteri periferici ci sono i lavori, attualmente in corso, per l’installazione di 7 telecamere nel cimitero di Peretola, la cui attivazione è prevista primi settembre”.