Rifredi, cane lasciato da solo si getta dal terrazzo per la disperazione

Lasciato da solo su un terrazzo di un appartamento di Rifredi per giorni senza cibo e senza acqua. Il cane, un meticcio marrone con striature nere, disperato si è buttato di sotto.

E' successo il 27 luglio, alle 20 e 30 circa, quando alcuni volontari zoofili sono stati chiamati da una persona che aveva assistito alla caduta del cane dal terrazzo. L'animale si è lanciato dal secondo piano andando a cadere sulla tettoia dell’ingresso del palazzo.

Il cane una volta recuperato dai soccorritori è stato portato dal veterinario: oltre ad avere seri problemi di deambulazione a seguito della caduta, era molto magro e presentava derma diffuso e abraso.

In seguito è stata rintracciata la padrona dell'animale che si trovava a Napoli.



Le indagini investigative hanno potuto rilevare che, sia il cane che la persona era già conosciuta al Nucleo Guardie Zoofile ENPA che in analogo caso si era già occupato di un precedente fatto avvenuto nel 2016, quando il cane (sempre il medesimo) era stato lasciato solo sulla terrazza, era saltato di sotto e si era rotto una gamba. Anche in questo caso soccorso da alcuni passanti era stato portato dal veterinario per le cure immediate, però dopo l’intervento chirurgico non era stato più seguito nella terapia di riabilitazione e a tutt’oggi è rimasto con un arto invalidato.



La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica per i reati di abbandono di animale e maltrattamento.