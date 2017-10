Rifredi, dormono in camper: lancio di pietre contro un coppia

Ieri sera una ragazza serba è finita in ospedale dopo esser stata colpita in testa da una pietra mentre dormiva in un camper in Via di Caciolle. La giovane è stata accompagnata dal fidanzato, un 28enne, fino all'ospedale dove le è stata medicata la nuca per il taglio provocato dalla pietra. Il 28enne, con cui la ragazza vive nel mezzo, ha raccontato alla polizia di aver visto sentito un gran tonfo nell'abitacolo e di aver visto un gruppo di ragazzi allontanarsi di corsa.