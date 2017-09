Rifiuti tessili abbandonati, 10 tonnellate al giorno tra Firenze e dintorni

Oltre 10 tonnellate di rifiuti tessili abbandonati illegalmente, ogni giorno, tra l'area nord di Firenze e i comuni limitrofi della Piana. L'allarmante dato, che si riferisce ad una media tra lo scorso marzo ed oggi, è stato comunicato oggi in consiglio comunale dall'assessore all'ambiente Alessia Bettini, rispondendo a due question time posti da Alessio Rossi (Mdp – Articolo 1) e Mario Tenerani (Forza Italia).

“Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, sia ingombranti che tessili, è in aumento”, conferma Bettini, ricordando come “l'abbandono dei rifiuti tessili sia una reato penale, contro il quale è necessaria l'attività delle forze dell'ordine. Speriamo di poter stabilire sulla questione un tavolo permanente con i carabinieri al più presto”.

Gran parte dei rifiuti tessili abbandonati, spesso accanto ai bidoni, arrivano dall'area del 'macrolotto' pratese (dove ci sono molte ditte cinesi, le principali accusate) anche se poi spesso finiscono sulle strade di Firenze e dintorni.

“Il 25% dei casi accertati riguarda Campi Bisenzio, il 25% Signa, il 17% Sesto Fiorentino, il 17% Calenzano, l'8% Firenze e il 4% Scandicci”, dice l'assessore, che riferisce come nell'area fiorentina le zone più colpite siano quelle delle Piagge, di Brozzi e di via Pistoiese, oltre al quartiere di San Jacopino per quanto riguarda l'abbandono di rifiuti ingombranti.

Per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti ingombranti, caso diverso rispetto agli scarti tessili, “a Firenze nel 2017 abbiamo emesso 156 sanzioni, che prevedono multe fino a 160 euro per l'abbandono dei rifiuti ingombranti e fino a 50 euro per la mancata separazione dei rifiuti”.

Infine, un appello ai cittadini: “Segnalateci i casi di abbandono di rifiuti ingombranti e scarti tessili e le targhe dei veicoli che li effettuano - chiede Bettini -. Sono informazioni preziose che ci permettono di risalire ai responsabili”.