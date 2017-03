Rifiuti, telecamere contro chi lascia la spazzatura fuori dal cassonetto

In arrivo l'occhio elettronico contro coloro che abbandonano sacchi di rifiuti accanto ai bidoni della spazzatura, quelli in centro e interrati. "Nelle prossime settimane – ha annunciato il sindaco Dario Nardella a Lady Radio - sperimenteremo un sistema a telecamere mobili in corrispondenza delle isole ecologiche. Ne ho già parlato con il vicecomandante vicario della polizia municipale Marco Maccioni e l'assessore all'Ambiente Alessia Bettini". Più che un annuncio un avvertimento che il primo cittadino rivolge in particolar modo al mondo della ristorazione: "Lo dico a quei ristoratori che invece di portare i rifiuti come dovrebbero, lasciano quei 'sacchettoni' liberi accanto ai cassonetti. Siete tutti avvisati".