Rifiuti speciali e tessili abbandonati in strada: incentivi regionali per chi recupera i materiali

Il Consiglio regionale della Toscana ha approva con voto unanime una mozione presentata dal Movimento 5 stelle, a firma Giacomo Giannarelli, in merito alle ''possibili azioni regionali per incentivare il recupero dei rifiuti speciali tessili nell'ottica di economia circolare''.

La Giunta regionale è chiamata ad ''avanzare nelle sedi istituzionali competenti l'inserimento nei disciplinari degli appalti la possibilità di utilizzare materiale isolante e/o pannelli fonoassorbenti prodotti dagli scarti della lavorazione del settore tessile e a prevedere forme di incentivo per l'acquisto di materiali fonoassorbenti e/o isolanti prodotti dal recupero/riciclo di rifiuti urbani e speciali incluso gli scarti tessili''.

In Toscana, ha spiegato Giannarelli del Movimento 5 Stelle, illustrando la mozione in aula: "Accanto alla presenza di singole eccellenze industriali, vi sono gravi e significativi problemi di gestione dei rifiuti speciali''. Mancano impianti nella nostra regione "Oggi ci troviamo in una situazione emergenziale -spiega Giannarelli- che richiede una serie e una somma di risposte. Con questo intervento, ci occupiamo di un piccolo tassellino: le aziende virtuose che recuperano il materiale meritano questa attenzione e, allo stesso tempo, creiamo occupazione''.

La consigliera Monia Monni ha annunciato in aula il voto favorevole del gruppo Pd: ''Si tratta di una misura che, pur piccola, può diventare importante nelle politiche di attuazione dell'economia circolare''. Anche Tommaso Fattori (Sì-Toscana a sinistra) annuncia il voto ''convintamente a favore. Si tratta di uno dei mille passi utili a incentivare l'utilizzo degli scarti di lavorazione del tessile. L'economia circolare è un mosaico da comporre con tanti tasselli''