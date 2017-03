Rifiuti, perquisite le discariche della Toscana 

Oggi i carabinieri del nucleo forestale di Livorno, Arezzo, Pisa, Pistoia e Brescia, insieme alla guardia di finanza di Firenze, hanno perquisito le sedi legali e le discariche di diverse società operanti nel settore dei rifiuti, e proceduto al sequestro di documenti e materiale informatico.

L’attività d’indagine, iniziata per conto della Dda di Firenze, riguarda un traffico illecito dei rifiuti operante in gran parte in Toscana e nella provincia di Brescia.

Si sta verificando se gli indagati, dipendenti di varie aziende, alcune anche a partecipazione pubblica, abbiano messo in atto un traffico illecito di rifiuti non smaltibili presso gli impianti che li hanno invece ricevuti. Tale meccanismo potrebbe aver così consentito alle società degli indagati di risparmiare gli ingenti costi dell’idoneo smaltimento.