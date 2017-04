Rifiuti, 6 nuove isole interrate in Santo Spirito

Sei nuove isole interrate per i rifiuti in Santo Spirito, che sostituiranno i tradizionali bidoni. Saranno realizzate in via Sant'Agostino, nei pressi dell'incrocio con via Maffia. Lo ha annunciato ieri Palazzo Vecchio.

Sei, in tutto, le campane: due per la raccolta dei rifiuti indifferenziabili, due per l'organico e due per gli imballaggi (vetro e metalli). Ciascuna campana ha un volume di 5 metri cubi. I lavori per la realizzazione dureranno almeno due settimane, ancora non è stato comunicato il giorno d'inizio del cantiere.