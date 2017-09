Rifiuti abbandonati, nuove segnalazioni: "Record, 3 frigoriferi fuori del bidone" / FOTO

Ancora segnalazioni di rifiuti ingombranti abbandonati fuori dei cassonetti. Le ultime riguardano via Lazio, nel quartiere delle Piagge, e via Filippo Pacini, in zona viale Redi.

Nelle foto, postate da residenti del gruppo Facebook 'Abusivismo e degrado a Firenze', si vedono montagne di rifiuti fuori dei cassonetti.

"Noi si batte tutti, ben 3 frigoriferi", scrive Walter postando le foto di via Lazio. "Ecco la via più degradata di Firenze", scrive invece Davide commentando le foto di via Pacini.

Da segnalare che il ritiro di rifiuti ingombranti è gratuito, è sufficiente chiamare il numero verde di Alia e fissare un appuntamento.