Inceneritore, lo stop di Rossi: “Inutile, finché ci sono non si fa”

“E' inutile, fino a che ci sono io l'inceneritore non si fa”. Non ha usato mezzi termini il presidente della Regione Enrico Rossi per ribadire, ieri a margine di un incontro stampa, la propria contrarietà all'inceneritore fiorentino di Case Passerini, per ora bloccato da un ricorso al Consiglio di Stato.

La giunta regionale ha anche approvato due delibere che di fatto tentano di superare l'inceneritore. Per farlo, da un lato la Regione punta a fermare, con nuovi accordi territoriali, le quasi 200mila tonnellate di rifiuti che arrivano ogni anno in Toscana da altre Regioni, e dall'altro punta ad incentivare la raccolta differenziata, con un investimento da 30 milioni di euro per il rilanciare il porta a porta su tutto il territorio regionale ed arrivare al 70% di differenziata (oggi siamo al 51%) entro il 2020.

“Non perdo tempo in polemiche, i cittadini sono stufi di vedere i politici che discutono e non fanno mai le cose”, la risposta a distanza, oggi, del sindaco Dario Nardella, favorevole invece alla realizzazione dell'impianto.