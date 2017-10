Rifiuti: aumenta la raccolta differenziata ma Firenze è lontana dagli obiettivi regionali

Con quasi l'86 per cento di raccolta differenziata il Comune di Rufina in Valdisieve è il più virtuoso della provincia di Firenze. Il dato emerge dalla pubblicazione della Regione Toscana sulla certificazione delle raccolte differenziate nel 2016.

A livello regionale si conferma il trend positivo degli ultimi anni con la percentuale della raccolta differenziata che si attesta al 50,99 per cento, con un incremento di 1,2 punti rispetto all'anno precedente malgrado l'applicazione per la prima volta della nuova modalità di calcolo stabilita dalla norma nazionale. Il metodo di calcolo nazionale ha introdotto una serie di importanti novità rispetto al precedente metodo regionale, con effetti diversi sia in senso positivo che negativo sui risultati, tanto in termini di produzione di rifiuti urbani quanto di percentuale di raccolta differenziata. Diversamente dal passato nelle raccolte differenziate sono conteggiati anche i rifiuti inerti da costruzione e demolizione di provenienza domestica e i rifiutiorganici intercettati dal compostaggio domestico, oltre agli scarti da selezione dei rifiuti ingombranti e ai rifiuti da spazzamento strade avviati a recupero.

"Pur nel passaggio al nuovo metodo di calcolo che in parte penalizza i dati di raccolta differenziata storici, manteniamo un trend positivo – ha commentato l'assessore all'ambiente Federica Fratoni - . Dobbiamo ancora fare molto, gli obiettivi sono ancora lontani ma la strada è ben intrapresa. Anche il numero di comuni con percentuali importanti è in continua crescita. La sfida adesso riguarda il contributo che può arrivare dai grandi centri urbani. Lavoreremo con i Comuni per raggiungere insieme questo obiettivo"

In provincia sono particolarmente virtuosi i Comuni della Valdisieve dove da diversi anni è attivo il servizio di raccolta porta a porta. La città di Firenze, invece, non è riuscita a superare la quota di raccolta differenziata fissata al 65 per cento, obiettivo dato dalla Regione a tutti i Comuni toscani.