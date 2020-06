Rientri dal weekend: ecco le prime code sulle strade

Prime code sulla Fi-Pi-Li e sulle autostrade per i rientri dal weekend. L'attenuarsi dell'emergenza coronavirus ha incoraggiato a trascorrere il weekend fuori porta e il traffico sulla via del ritorno inizia a farsi consistente per la prima volta dalla fine del lockdown.

Alcune code erano state segnalate fra venerdì sera e sabato mattina, ma anche oggi, domenica 21 giugno, le strade sono congestionate.

Nel pomeriggio di oggi si sono registrate, per i rientri dal mare, alcune code e rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno per i rientri dal mare. In particolare "Muoversi in Toscana", il canale della viabilità in Toscana, il tratto più critico continua ad essere quello ancora interessato dai lavori fra Empoli e Ginestra: in direzione Firenze si sono registrati per il momento due km di coda. Rallentamenti anche nei tratti pisani e livornesi della superstrada, in direzione Firenze

Sull'A11 rallentamenti tra Bivio A11/Raccordo Lucca-Viareggio e Altopasci, verso Firenze. Traffico intenso con rallentamenti e code anche sull'A1.