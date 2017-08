Franco Zeffirelli ricoverato in una clinica romana

A 2 giorni dalla grande festa fiorentina per l'apertura del Museo Zeffirelli il regista 94enne ieri sera ha avuto un malore tanto da essere stato ricoverato in una clinica romana.

"Ieri sera non stava tanto bene, lo abbiamo portato in clinica per fare dei controlli. Non è la prima volta, è già successo e non ci sono problemi particolari. In sostanza ora sta bene e dovrebbe tornare a casa alla fine della settimana, sabato". E' quanto detto da uno dei due figli adottivi di Franco Zeffirelli, Luciano, ad una agenzia di stampa.