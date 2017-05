Riciclaggio rifiuti: perquisizioni ad ex Quadrifoglio, sei indagati

Sei dirigenti ex Quadrifoglio, ora Alia (la nuova società fiorentina dei rifiuti) sarebbero indagati nell'ambito di un'inchiesta riguardante i rifiuti riciclabili. A darne conto è l'agenzia Ansa. Secondo quanto si è appreso finora perquisizioni sono in corso e avrebbero riguardato anche l'area di stoccaggio di San Donnino. L'inchiesta è condotta dai carabinieri che starebbero indagando per i reati di abuso d'ufficio e traffico illecito dei rifiuti.

++IN AGGIORNAMENTO++