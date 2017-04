Richiedenti asilo, in Toscana 11.900 profughi su 3,7 milioni di abitanti

“Al 28 febbraio 2017 i profughi presenti in Toscana, distribuiti nei territori provinciali, sono 11mila 922 profughi”, su una popolazione complessiva di oltre 3 milioni e 750mila residenti.

La cifra, l'ultima disponibile, aggiornata a poco meno di due mesi fa, l'ha indicata oggi in consiglio regionale l'assessore al welfare Stefania Saccardi, rispondendo ad un'interrogazione della Lega Nord sul numero dei richiedenti asilo e sulla situazione sanitaria dei profughi accolti.

Dopo l'arrivo in Toscana, ha spiegato l'assessore, “nelle prime 48 ore, viene sempre effettuata una visita generale, per rilevare anche segni eventuali di malattie infettive, con conseguenti approfondimenti analitici e visite specialistiche, attraverso le strutture del servizio sanitario regionale”.

Tra le patologie più frequenti l’assessore ha ricordato i casi di scabbia (133 nel 2015 e 177 nel 2016, tubercolosi (25 casi) e alcuni casi di varicella. Gli interventi di profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive nei migranti non sono diversi da quelli della popolazione generale.

“Vista la mancanza di una rilevazione nazionale – ha detto Saccardi -, la Regione sta attualmente predisponendo, in collaborazione con Ars, un modello unico, da utilizzare in tutte le Asl, per registrare in modo informatizzato lo stato sanitario dei richiedenti asilo”.