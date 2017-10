Medicina: lo strano caso della 21enne fiorentina che suda sangue

Suda sangue da mani e viso. E' la strana malattia di cui soffre una 21 enne fiorentina.

Scientificamente si chiama ematoidrosi ma aluni testi medici la definisconocome una condizione "non scientificamente provata". Si chiama ematoidrosi. Il caso della giovane è studiato da due ricercatori dell'Università di Firenze, Roberto Maglie e Marzia Caproni, che hanno scritto un articolo sul Canadian Medical Association Journal. La patologia provoca sudorazione di sangue dal palmo delle mani e dal viso, e si verifica in qualsiasi momento della giornata, sia che la ragazza stia facendo uno sforzo sia che stia mangiando o dormendo. Solo un particolare momento di stress sembra giustificare la sudorazione di sangue da parti del corpo dove non ci sono lesioni. La malattia è diventata una schiavitù, provocando una situazione psicologica di fragilità visto che gli episodi possono avvenire in qualsiasi momento e durare da uno a 5 minuti.

"La ragazza si è rivolta all'ospedale - spiegano alla Nazione Maglie, ricercatore, e Caproni, professore docente a contratto al dipartimeno di medicina e chirurgia traslazionale, sezione dermatologia - quando il sintomo si manifestava da tre anni".

"La paziente è diventata socialmente isolata a causa dell'imbarazzo per il sanguinamento - si legge nell'articolo - e ha riportato sintomi compatibili con una depressione maggiore e un disturbo da panico".

La ragazza sembra stare meglio. "Dopo la somministrazione di un farmaco antipertensivo - ha detto Caproni - c'è stato un miglioramento, i sanguinamenti sono meno frequenti e ridotti. L'ipotesi è che ci sia un restringimento e una rottura dei capillari che circondano le ghiandole sudoripare".

L'ematoidrosi è una condizione descritta raramente in letteratura. Si contano sulle dita di una mano i casi conosciuti scientificamente. Un caso, riguardante un uomo di 72 anni, è stato riportato nel 2009 dall'Indian Journal of Dermatology, che ne ha descritti altri due nel 2010 e nel 2013. Sempre nel 2013, il caso di una ragazza con questa condizione è stato invece descritto dalla rivista specializzata in ematologia Blood.