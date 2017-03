Magherini, 3 anni dopo la morte: “Non ci fermeremo, vogliamo giustizia vera”

Sono passati tre anni esatti dalla morte, durante un fermo dei carabinieri, in Borgo San Frediano, di Riccardo Magherini. Erano le prime ore del mattino del 3 marzo 2014. Ieri sera amici e conoscenti hanno abbracciato la famiglia in un incontro al circolo la Rondinella, al Torrino Santa Rosa.

“Grazie a tutti, passare questa giornata da soli sarebbe stato troppo dura. Grazie, ci date la forza di andare avanti”, le parole di Andrea, il fratello di Riccardo, che come il padre Guido non ha perso un'udienza del processo di primo grado, conclusosi nel luglio scorso con la condanna per omicidio colposo di 3 dei 4 carabinieri indagati, a pene di 7 e 8 mesi. “Troppo lievi per la morte di un uomo”, sottolineano i familiari di 'Riky'.

“Mai che in questi tre anni qualcuno tra i carabinieri si sia avvicinato per dirci 'Scusi Magherini, ci dispiace'. Fin dal primo giorno hanno cercato di infangare Riccardo, di dipingerlo come un drogato e di far credere che la morte se la fosse cercata - ricorda il padre Guido -. Ma noi andiamo avanti per la verità e la giustizia. Dobbiamo farlo per Brando (il bimbo di 'Riky', che oggi ha 5 anni. La moglie Angela siede in prima fila, ndr), da grande deve sapere che suo padre era una brava persona”.

Nell'incontro non si è parlato solo del caso Magherini, ma più in generale delle violenze e degli abusi commessi dalle forze dell'ordine. A partire dal G8 di Genova del luglio 2001: in sala era presente il giornalista Lorenzo Guadagnucci, che in quei giorni, al pari di molti altri, fu massacrato di botte dagli agenti.

Presenti anche il giudice Enrico Zucca, che ha seguito i processi su G8 e scuola Diaz, Ilaria Cucchi (Associazione Stefano Cucchi), Fabio Anselmo (avvocato delle famiglie Magherini e Cucchi), il senatore Luigi Manconi (A Buon Diritto), Riccardo Noury (Amnesty International) e il giornalista Matteo Calì (autore del libro 'Raccontate la mia storia'). Il processo di appello sul caso Magherini si aprirà il prossimo 10 aprile.