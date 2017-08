Uffizi, con le autobotti riparte l'aria condizionata: riaperto il museo

Il museo della Galleria degli Uffizi ha potuto riaprire regolarmente al pubblico questa mattina, 5 agosto, dopo la chiusura anticipata di ieri, alle 12, a causa del blocco dell'impianto di condizionamento dell'aria.

L'aria condizionata si era bloccata perché il sistema di pompaggio non riusciva più a prelevare acqua dall'Arno. Da qui la decisione di chiudere il museo al pubblico, per evitare l'aumento delle temperature, a danno non solo dei turisti ma anche e soprattutto delle opere d'arte.

Fin da ieri i serbatoi dell'impianto sono stati riempiti con autobotti, così che il sistema ha potuto ricominciare a funzionare e riaprire con temperature adeguate questa mattina.

Proprio questa mattina, tra l'altro, ha visitato il museo assieme al direttore Eike Schmidt anche Nancy Pelosi, la leader dei Democratici Usa alla Camera, in vacanza a Firenze con la famiglia (nelle foto sotto).