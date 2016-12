Borgo San Frediano, il Nof Club riaperto dopo 23 giorni di sequestro

E' riaperto ieri sera, venerdì 30 dicembre, il 'Nof', noto locale della movida fiorentina in Borgo San Frediano.

Il locale era stato posto sotto sequestro lo scorso 7 dicembre, a seguito di un controllo dela polizia amministrativa che aveva riscontrato 'attività danzante senza autorizzazione'.

Il Nof ha quindi riaperto dopo una chiusura forzata di 23 giorni, in tempo per i festeggiamendi dell'ultimo dell'anno.

L'annuncio è stato dato sul profilo Facebook dell'attività: "Cari amici tutti, sono felice di comunicarvi che da stasera (ieri, 30 dicembre, ndr) alle 19 riapre la NOF, esattamente come prima - si legge -. Si continuerà a fare live e dj set come sempre, e come sempre Happy Hour dall 19 alle 23 con Birre a 2 euro e Cocktails a 3 euro. Ricomincia la festa!", firmato Filippo (uno dei titolari, che era stato denunciato proprio a seguito degli ultimi controlli), Lapo, Roberta, Claudia, Maddalena.

Tra le novità visibili subito a chi conosceva il posto, i numerosi tavolini posizioni sotto il palco, dove spesso si esibiscono band dal vivo e dove prima era possibile 'ballare', o almeno muoversi un po'. Probabilmente una 'imposizione' dettata per la riapertura, per motivi di sicurezza.