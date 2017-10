Renzi a zigzag nel traffico: "Investimenti su tramvie rivoluzionari"

L'ex premier Matteo Renzi in vespa nel traffico cittadino pensa a come cambierà la mobilità con l'ultimazione delle due nuove tramvie. Linee, verso l'aeroporto e verso l'ospedale di Careggi, che dovrebbero essere terminate a fine febbraio per poi entrare in funzione dopo un rodaggio di un paio di mesi. Il segretario del Pd, che ora vive a Santo Spirito, ha affidato il suo pensiero a Instagram. Sfruttando anche l'occasione per congratularsi con l'attuale sindaco. Proprio l'ex sindaco conosce bene le dinamiche di queste infrastrutture: Renzi spinse molti per avviare i lavori della linea 2 che però, a causa dei ritardi delle anziende, slittò di parecchio.



"Sto girando molto per la mia città e la vedo piena di cantieri. Per muoversi il vecchio motorino (o la bici) è spesso l'unica salvezza. Ma gli investimenti fatti sulle tramvie e sulle infrastrutture che abbiamo finanziato anche nel Patto per Firenze sono rivoluzionari. Me lo dicevo tra me e me, anche stamani, nel traffico.

Lasciatemi dire bravo al Sindaco Nardella e alla sua squadra: nel 2018 arriveranno i primi risultati. Bisognerebbe che tutte le città avessero il coraggio (e i soldi) di investire in Tramvie, metropolitane, auto non inquinanti come si sta facendo in riva d'Arno. Intanto noi fiorentini andiamo a zigzag tra i cantieri. Ma il gioco vale la candela, parola di ex sindaco. #avanti #firenze #tramvia #dammiunavespa #casa @dario_nardella".