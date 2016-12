Uccisione killer Berlino, Renzi: "Nostri uomini i migliori al mondo"

"Quando oggi è arrivata la notizia dell'operazione di Sesto San Giovanni che ha portato al fermo e poi all'uccisione del killer di Berlino per me è stata semplicemente una conferma: i nostri uomini sono tra i migliori al mondo". Lo ha scritto su Facebook l'ex premier Matteo Renzi, segreterio del Partito democratico, sottolineando come "del resto il fatto che in questi anni difficili Expo e Giubileo si siano svolti senza incidenti ne è una conferma lampante".

"Quando ho lasciato palazzo Chigi - ha scritto il segretario Pd, in questi giorni immortalato a Pontassieve - ho rivolto un pensiero speciale alle forze dell'ordine e alle forze armate italiane. Non era un pensiero formale ma usciva dal cuore. Perché se c'è una cosa che ho imparato a apprezzare lavorando insieme in questi mille giorni è che i nostri uomini e le nostre donne in divisa hanno una qualità e una professionalità straordinarie. Sono tra i migliori al mondo anche se non sempre viene riconosciuto".

"La morte di un uomo - ha concluso Renzi nella sua dichiarazione affidata ai social - non è mai un evento da festeggiare, ma aver bloccato il killer, che pure era armato, era fondamentale. Grazie al ministro Minniti, al capo della polizia Gabrielli e a tutti quelli che hanno collaborato. Ma grazie soprattutto agli agenti che sono intervenuti stanotte rischiando la vita e più in generale a tutte le forze dell'ordine: siamo orgogliosi di voi. Viva l'Italia".