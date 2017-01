Via Pistoiese, Matteo Renzi a pranzo con Diego Della Valle

Pranzo a Firenze tra Diego Della Valle e il segretario del Pd Matteo Renzi. Lo riporta la pagina Facebook di Lady Radio, che ha anche pubblicato la foto sopra. L'ex presidente del consiglio e il presidente della Tod's hanno pranzato 'Da Burde', una trattoria in via Pistoiese. Lì, spiega Lady Radio, "si sono seduti in uno spazio appartato del locale". Della Valle è uscito poco dopo le 15 senza rilasciare dichiarazioni.