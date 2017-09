Regione, arriva il primo elenco degli alberi monumentali

La Toscana ha il suo primo elenco regionale degli alberi monumentali. E’ stata approvata a maggioranza dal consiglio regionale la proposta di delibera che contiene un primo elenco di alberi da inserire nell’elenco nazionale degli alberi monumentali, secondo quanto previsto dalla legge 10 del 2013.

Sono 55 gli alberi. E’ stato approvato anche l’ordine del giorno collegato alla delibera, a firma dei consiglieri regionali Pd Stefano Scaramelli e Simone Bezzini. Astensione di Lega nord.

Si tratta degli alberi simbolo della Toscana, perché fanno parte del paesaggio caratteristico, come i cipressi di San Quirico d’Orcia, o perché sono legati a eventi storici o religiosi, o ancora perché compaiono raffigurati in opere d’arte. La Regione al momento ha ricevuto e vagliato 130 proposte di inserimento nell’elenco degli alberi monumentali, e ne ha accolte. Si tratta di un elenco in corso di aggiornamento, che andrà a costituire, con quello delle altre regioni, il primo elenco nazionale.

Per quanto riguarda gli alberi della provincia di Firenze fanno parte dell'elenco solo quelli di Fiesole e Reggello.

Il consigliere regionale Scaramelli ha presentato un ordine del giorno allegato in cui chiede la salvaguardia e la valorizzazione della Quercia delle Checche, “un albero monumentale, simbolo della Toscana, ubicato nel Comune di Pienza, all’interno del sito Unesco del Parco della Val d’Orcia e dichiarato primo Monumento Verde d’Italia con un provvedimento del MiBACT”.

“Mi sarebbe piaciuta – ha detto il portavoce dell’opposizione Claudio Borghi (Lega nord) – altrettanta attenzione per i pini della stazione di Santa Maria Novella. Erano parte architettonica e monumentale della piazza”.

“Gli alberi sono stati abbattuti perché malati – ha risposto Elisabetta Meucci del Pd – per assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini e per assicurare che l’immagine della città rimanga ad un altissimo livello”