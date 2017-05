Reggello, mezzi troppo pesanti: chiuso cavalcavia sull'autostrada A1

Il cavalcavia 235 sull’autostrada A1, situato in località Ricavo nel comune di Reggello, è stato chiuso al transito dei mezzi pesanti con massa superiore alle 27 tonnellate. Lo ha deciso il tavolo riunito oggi in Prefettura, al quale hanno partecipato sindaco di Reggello, polizia stradale, comando carabinieri, polizia municipale e Autostrade per l'Italia.

E’ stata disposta anche l’apertura di una viabilità alternativa che consente ai veicoli di tale dimensione di accedere alla zona industriale “Piani della Rugginosa” senza dover percorrere il cavalcavia, progettato e costruito per il passaggio di veicoli con massa complessiva fino a 12 tonnellate.

La riunione di oggi si è resa necessaria per disciplinare proprio il transito dei mezzi pesanti, diretti all’importante sito industriale, dopo che i controlli effettuati dalle forze dell’ordine hanno accertato che il ponte veniva utilizzato in modo ricorrente dai veicoli eccedenti le 27 tonnellate, con conseguente pericolo per la sicurezza dell’opera e per la circolazione sopra e sotto lo stesso cavalcavia.