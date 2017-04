Recensioni negative sui social, 10mila euro ad affittacamere in centro

Multe per circa 10mila euro a una decina di strutture ricettive del centro storico fiorentino sono state emesse dopo i controlli della polizia degli ultimi mesi (gennaio-marzo) in affittacamere, ostelli e alberghi.

I controlli sono scattati sulla base delle lamentele dei clienti, postate su portali specializzati quali ''tripadvisor'' o ''airbnb''. In diversi casi le descrizioni delle strutture ricettive differivano notevolmente dalle descrizioni messe on line.

Le multe sono state comminate per l'aumento della capacità ricettiva, con affittacamere trasformate spesso trasformati in ostelli abusivi. In un caso un'attività non professionale, con licenza ad affittare 4 stanze per 7 posti totali, era arrivata ad affittare 25 posti letto in 6 stanze. Altre multe sono state emesse per la mancata comunicazione dei dati degli ospiti alla questura.