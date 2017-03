Razzismo, la Uisp lancia un numero verde per denunciare

No al razzismo. Per ribadirlo, Uisp Firenze lancia una nuova iniziativa, il progetto “Sportantenne: prevenzione, emersione e mediazione per combattere le discriminazioni”, con l'obiettivo di “contrastare le discriminazioni etniche e razziali di qualsiasi livello”.

“Come ci insegnano i fatti di cronaca, come il bambino picchiato su un campo di calcetto a Torino per aver difeso il compagno da insulti razzisti, neanche il mondo dello sport è al sicuro da questi episodi”, commentano i promotori del progetto.

Tutti possono “rizzare le antenne” e dare il loro contributo per segnalare episodi di discriminazione di stampo etnico-razziale percepiti, diretti o indiretti. Ci si può rivolgere al numero dell’Antenna territoriale Uisp Firenze: 347 681 6858 o scrivere un’email a sportantenne.firenze@uisp.it per denunciare quanto avvenuto.

L’Uisp, che opera in collaborazione con l’Unar-Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, conferma così il suo impegno contro le discriminazioni e per l’inclusione: il progetto, della durata di 18 mesi, fa riferimento al Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 di ministero dell'Interno e Unione Europea.

Il progetto coinvolge 16 città italiane: oltre a Firenze le “antenne” sono attive ad Alessandria, Bergamo, Bolzano, Caserta, Ferrara, Giarre (Ct), Macerata, Matera, Nuoro, Roma, Taranto, Terni, Torino, Trento, Vicenza.

In città è stato istituito anche un tavolo antirazzista territoriale a cui aderiscono associazioni e organizzazioni da sempre impegnate nel sociale: Anelli Mancanti, Aspig, Cgil Firenze, cooperativa Il Cenacolo, Oxfam Italia, Kenosis, Spazi Attivi e il Viola club antirazzista.

Il coordinamento territoriale si occuperà della prevenzione e della sensibilizzazione della cittadinanza sul tema, dall’altro lato è al lavoro per organizzare eventi sportivi con un messaggio forte e chiaro di solidarietà, uguaglianza, lotta al razzismo ed alle discriminazioni.

“I prossimi appuntamenti - conclude Leonardo Sbolci di Uisp Firenze -, sono la giornata del rifugiato a giugno e l'evento ‘Firenze aspetta i mondiali antirazzisti’ a luglio”.