Rave party abusivo nel Senese: 70 ragazzi denunciati 

E' stato fermato nella mattina di Ferragosto, quando i primi ragazzi erano già arrivati. Carabinieri e polizia della provincia di Siena hanno interrotto un rave party non autorizzato nella campagne senesi: 70 i ragazzi denunciati.



I primi arrivati nella notte del 14 agosto

Avrebbero dovuto partecipare centinaia di giovani da varie parti d'Italia, ma la festa è stata interrotta proprio sul nascere. L'idea degli organizzatori (tre 35enni) era quella di mettere in piedi un rave party per Ferragosto nelle campagne di Montepulciano, in provincia di Siena. I primi ragazzi erano arrivati già nella serata del 14, ma lo stop è stato intimato poco dopo l'alba del 15. I titolari dell'azienda agricola, sui cui terreni si sarebbe dovuta svolgere la festa, si sono infatti insospettiti e hanno denunciato quanto stava avvenendo. E così, poco più tardi, poliziotti e carabinieri hanno fatto "irruzione" nel terreno occupato.



La retata: 70 denunce

Il grosso dei partecipanti non era ancora arrivato. Gli organizzatori si erano mossi tramite social per allestire il rave e sul posto, al momento del blitz, c'erano solo una settantina di ragazzi, che avevano già montato le tende e che avevano passato la prima notte in loco. Cinque di Arezzo, altri delle province di Siena, di Perugia, di Firenze e del Nord Italia, tutti italiani tra i 17 e i 35 anni. Quando i poliziotti del commissariato di Chiusi, quelli della questura di Siena, i carabinieri della compapgnia di Montepulciano e quelli del comando senese sono intervenuti, i 70 giovani sono stati identificati e allontanati. E' scattata la denuncia per occupazione abusiva da parte dell'azienda agricola.