Centro: rapina una giovane turista poi ne aggredisce altre due

Ieri sera la polizia ha arrestato un 36enne marocchino dopo che aveva messo a segno una rapina in strada e ne aveva tentate altre due. Intorno alle una, l'uomo, poi riconosciuto dalle vittime, ha aggredito una ventunenne americana in corso dei Tintori. A due passi da Santa Croce, piazza dove da tempo si stanno verificando episodi simili a danno dei turisti. Il nordafricano ha strattonato la sua vittima per poi colpirla con un pugno allo sterno. La donna è finita a terra, il 36enne è andato via portando con sè l'iPhone 6 della ragazza. E sarà proprio il dispositivo, insieme alle testimonianze, ad incastrare l'uomo. La ragazza ha infatti allertato il 113 e, grazie al telefono di un'amica, geolocalizzato il dispositivo che le era stato sottratto poco prima. Potendo così dare in tempo reale la posizione dell'uomo alla polizia.

Mentre gli agenti si mettevano sulle sue tracce del 36enne, questo è già noto per reati contro il patrimonio commessi a Prato, ha aggredito una 33enne coreana nella zona di San Lorenzo. La donna è stata sbattuta contro un muro e poi trascinata a terra. Pochi minuti dopo lo stesso uomo si è accanito contro una ventenne statunitense in Via Panzani. In soccorso della donna sono intervenuti alcuni passanti. In quel momento sul posto è arrivata la polizia che ha bloccato il 36enne ritrovandogli indosso, nascosto nei pantaloni, lo smartphone rubato alla prima vittima.