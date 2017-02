Movida, paura in centro: turiste seguite e rapinate

Ieri notte una coppia di turiste spagnole è stata rapinata in strada mentre camminavano in Via San Zanobi. Le due giovani avevano trascorso la serata in alcuni locali del centro. Qui avevano notato un uomo che le fissava. Poi, mentre rincasavano, se lo sono trovate alle spalle. L'uomo, descritto come un nordafricano, ne ha presa una alle spalle strappandole la borsa e facendola finire a terra. Questo è poi fuggito con la borsa della ragazza, al cui interno vi erano effetti personali, un cellulare e qualche decina di euro. Le ragazze, spaventate, hanno poi chiamato la polizia. La giovane aggredita è poi stata accompagnata all'ospedale di Santa Maria Nuova per alcune contusioni provocatisi nella caduta.