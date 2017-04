Calenzano: rapinata una lucciola 

Ieri notte una prostituta è stata rapinata lungo via di Pratignone. La donna ha spiegato ai carabinieri che poco prima due uomini le si erano accostati in auto, fingendo di voler contrattare per un rapporto sessuale. Quello si è invece rivelato essere solo un pretesto per derubarla. Infatti la coppia ha fatto salire la lucciola sull'auto e poi l'ha aggredita, strappandole la borsetta, al cui interno vi erano circa 100 euro. I due malviventi sono scappati facendo perdere le loro tracce. La vittima, che è stata visitata da personale del 118, non ha riportato lesioni. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Signa.