Piazza Dalmazia: armati di pistola picchiano il commesso e poi rapinano minimarket

Rapina a mano armata ieri, poco prima di mezzanotte, in piazza Dalmazia. Tre uomini sono entrati in un minimarket. Che effettua anche attività di money transfer, hanno picchiato il commesso 25enne di origini indiane presente all'interno dell'esercizio e lo hanno obbligato a consegnare l'incasso.

In particolare, uno dei due uomini è rimasto sull'uscio a fare da 'palo', mentre gli altri due, armati di pistola, hanno picchiato il giovane e preso l'incasso, di circa 5mila euro. All'interno non era presente nessun cliente.

Poi i tre sono fuggiti a bordo di un'auto. Sul poso la polizia, che indaga sull'accaduto, e il 118, che ha portato in ospedale il commesso per le cure del caso. I tre malviventi avevano il volto coperto da cappucci e maschere di carnevale: circostanze simili si erano verificate in un'altra rapina verificatasi in zona Gavinana, dove gli agenti intervenuti hanno ritrovato accanto ad un bidone dell'immondizia proprio una delle maschere utilizzate per la rapina.