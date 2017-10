Rapina in gioielleria accanto a Piazza della Signoria

In tarda mattinata rapina in una gioielleria del centro storico. Due uomini hanno minacciato titolare e dipendente del negozio di preziosi di Via Vacchereccia. Poi alla titolare, rimasta sotto choc, sarebbero persino stati legati i polsi con delle fascette di plastica. I malviventi, con il volto coperto, si sono poi allontanati con alcuni preziosi il cui valore è ancora da quantificare. Sul posto è intervenuta la polizia. Sul posto anche gli investigatori della squadra mobile e della scientifica. Al vaglio le immagini delle telecamere di zona.



A seguito dell'episodio non sono mancate critiche, in quanto si è verificato nel cuore del centro. Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Jacopo Cellai, ha scritto su Facebook: "Rapina da Cammilli verso le 12:30 in via Vacchereccia, a due passi da Palazzo Vecchio. A Firenze c'è una questione sicurezza grande come una casa. L'ennesima riprova".



"Per pochissimi minuti – ha affermato Jacopo Alberti, Consigliere regionale della Lega Nord - non ho avuto la ventura di assistere ad una rapina, compiuta in pieno giorno, a due passi dal Ponte Vecchio.” “L’ennesima e grave conferma - ha proseguito il consigliere - di come il capoluogo fiorentino sia in balià di delinquenti senza scrupoli che noncuranti delle tantissime persone presenti nei paraggi, prendono di mira negozianti sempre più impauriti.”